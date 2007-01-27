Сонина (Василенко) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1918
Дата смерти27.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сонина Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Сонин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сонин Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2007