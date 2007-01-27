Сонина (Василенко) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина (Василенко) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сонина Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Сонин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соннин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Сонин Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Георгий Васильевич

Смерть
27.01.2007

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