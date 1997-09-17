Соина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоина Татьяна Николаевна

Соина Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1924

Дата смерти

17.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1954

Дочь: Думнова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Веденин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.05.1960

Дочь: Мамонтова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Соин Виктор Федорович

Смерть
17.09.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close