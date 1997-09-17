Соина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1924
Дата смерти17.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1954
Дочь: Думнова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Веденин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.05.1960
Дочь: Мамонтова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Соин Виктор Федорович
Смерть
17.09.1997