Паршина (Суровцова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1907
Дата смерти12.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1933
Сын: Паршин Руслан (Рустик) Васильевич
Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович
Рождение ребёнка
22.05.1936
Сын: Паршин Андроник Васильевич
Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович
Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович
Смерть
12.01.1987