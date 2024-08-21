Паршина (Суровцова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Суровцова) Галина Александровна

Место рождения

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

12.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Василий Викторинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Стасик Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1933

Сын: Паршин Руслан (Рустик) Васильевич

Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович

Рождение ребёнка
22.05.1936

Сын: Паршин Андроник Васильевич

Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Паршин Стасик Васильевич

Отец ребёнка: Паршин Василий Викторинович

Смерть
12.01.1987

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