Салтанова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1894 ст.
Сын: Салтанов Иоанн Ларионович
Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.
Дочь: Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно