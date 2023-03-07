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Салтанова Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1894 ст.

Сын: Салтанов Иоанн Ларионович

Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Дочь: Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Салтанов Ларион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтанов Ларион Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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