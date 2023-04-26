Меланья Карнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Карнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ионов Кузьма Ионов

Отец ребёнка: Ион Герасимов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ионов Егор Ионов

Отец ребёнка: Ион Герасимов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гурьян Ионов

Отец ребёнка: Ион Герасимов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Михаил Ионов

Отец ребёнка: Ион Герасимов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ион Герасимов

Смерть
Неизвестно
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