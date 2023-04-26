Меланья Карнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ионов Кузьма Ионов
Отец ребёнка: Ион Герасимов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ионов Егор Ионов
Отец ребёнка: Ион Герасимов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гурьян Ионов
Отец ребёнка: Ион Герасимов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Ионов
Отец ребёнка: Ион Герасимов
Место жительства
1857
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ион Герасимов
Смерть
Неизвестно