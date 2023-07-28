Ион Герасимов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ионов Кузьма Ионов
Мать ребёнка: Меланья Карнилова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ионов Егор Ионов
Мать ребёнка: Меланья Карнилова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гурьян Ионов
Мать ребёнка: Меланья Карнилова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Ионов
Мать ребёнка: Меланья Карнилова
Место жительства
1857
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Карнилова
Смерть
Неизвестно