Махмутова Альфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти02.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович
Рождение ребёнка
13.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович
Рождение ребёнка
03.06.1970
Сын: Махмутов Рашид
Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2011