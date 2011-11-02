Махмутова Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова Альфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

02.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович

Рождение ребёнка
13.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович

Рождение ребёнка
03.06.1970

Сын: Махмутов Рашид

Отец ребёнка: Махмутов Султан Галимжанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Султан Галимжанович

Смерть
02.11.2011