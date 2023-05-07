Мистяков Ильгам Фиргатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мистяков Ильгам Фиргатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1986

Отец: Мистяков Фиргат

Мать: Мистякова Кадерия

Бракосочетание
05.12.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.2014

Дочь: Мистякова Камилла Ильгамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2019

Дочь: Мистякова Амелия Ильгамовна

Мать ребёнка: не указана

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