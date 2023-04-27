Hamilton James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hamilton James

Место рождения

Cadzow, Scotland

Дата рождения

1396

Дата смерти

?.05.1441

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1396

Отец: Hamilton Of Cadzow John

Мать: Douglas Jacoba

Cadzow, Scotland
Бракосочетание
20.10.1422

Жена: Livingstone Janet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hamilton Mary

Мать ребёнка: Livingstone Janet

Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
5th Laird of Cadzow, Baron of Cadzow, 1st Earl of Arran
Смерть
?.05.1441
Kinneil House
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