Hamilton James
Место рожденияCadzow, Scotland
Дата рождения1396
Дата смерти?.05.1441
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1396
Отец: Hamilton Of Cadzow John
Мать: Douglas Jacoba
Cadzow, Scotland
Бракосочетание
20.10.1422
Жена: Livingstone Janet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hamilton Mary
Мать ребёнка: Livingstone Janet
Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
5th Laird of Cadzow, Baron of Cadzow, 1st Earl of Arran
Смерть
?.05.1441
Kinneil House