Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиОколо 1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1800 по 1804 ст.
Отец ребёнка: Иван Борисович
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Борисович
Смерть
Около 1837 ст.