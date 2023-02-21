Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Около 1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1800 по 1804 ст.

Сын: Борисов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Борисович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Борисович

Смерть
Около 1837 ст.
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