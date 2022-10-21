Касумовна Нина Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1937
Дата смерти21.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
05.12.1964
Дочь: Касумовна Лейла Касумовна
Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич
Рождение ребёнка
29.11.1966
Дочь: Хусейнова Гульнара Касумовна
Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич
Рождение ребёнка
07.11.1974
Дочь: Касумовна Натаван Касумовна
Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич
Смерть
21.10.2022