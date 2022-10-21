Касумовна Нина Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касумовна Нина Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1937

Дата смерти

21.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

aH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
05.12.1964

Дочь: Касумовна Лейла Касумовна

Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич

Рождение ребёнка
29.11.1966

Дочь: Хусейнова Гульнара Касумовна

Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич

Рождение ребёнка
07.11.1974

Дочь: Касумовна Натаван Касумовна

Отец ребёнка: Касумов Касум Шихболаевич

Смерть
21.10.2022

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