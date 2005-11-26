Епифанцева Косоимова (Касаимова) Любовь Иосифовна
Место рожденияТомская обл.,Томский район, Самусьский Затон
Дата рождения27.08.1928
Дата смерти26.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская обл.,Томский район, Самусьский Затон
Рождение ребёнка
10.12.1960
Сын: Епифанцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Епифанцев Федор Никандрович
Смерть
26.11.2005