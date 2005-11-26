Епифанцева Косоимова (Касаимова) Любовь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанцева Косоимова (Касаимова) Любовь Иосифовна

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Место рождения

Томская обл.,Томский район, Самусьский Затон

Дата рождения

27.08.1928

Дата смерти

26.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская обл.,Томский район, Самусьский Затон
Рождение ребёнка
10.12.1960

Сын: Епифанцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Епифанцев Федор Никандрович

Самусь, ЗАТО Северск, Томская область
Смерть
26.11.2005
Самусь, ЗАТО Северск, Томская область
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