Сидоров Степан Пафнутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Сидоров Пафнутий Иванович
Мать: Первая жена
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Феодосия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно