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Сидоров Степан Пафнутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Сидоров Пафнутий Иванович

Мать: Первая жена

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Феодосия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Ефим Степанович

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно