Сидоров Ефим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Степан Пафнутович
Мать: Феодосия Евдокимовна
Рождение ребёнка
23.11.1891
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.06.1899
Сын: Сидоров Митрофан Ефимович
Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно