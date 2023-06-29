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Сидоров Ефим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Степан Пафнутович

Мать: Феодосия Евдокимовна

Рождение ребёнка
23.11.1891

Сын: Сидоров Петр Ефимович

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Сидоров Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Акулина Тимофеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно