Чеховский (Каплаухов) Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховский (Каплаухов) Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чеховский Иван Пахомов

Мать: не указана

На момент ревизии 1834 год Якову было 39 лет
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Чеховский Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

На момент ревизии 1834 Ивану было 16 лет
Рождение ребёнка
11.01.1820 ст.

Сын: Чеховский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: удельные крестьяне Иван Фисенков, Праскева Кравцова
Рождение ребёнка
25.05.1824 ст.

Сын: Чеховский Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: удельный крестьянин Иван Пантелеймонов сын Фисенков, Праскева Васильева дочь Кравцова
Рождение ребёнка
Около 17.11.1826 ст.

Сын: Чеховский Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: удельные крестьяне Никифор Алексаеев сын Фисенков, Праскева Васильева дочь Кравцова
Работа или профессия
1826
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крестьянин помещика Стефана Воропанова
Рождение ребёнка
Около 16.02.1829 ст.

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизии 1834 года указан возраст 8 лет
Рождение ребёнка
Около 18.07.1831 ст.

Дочь: Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизии 1834 года указа возраст 4 года
Рождение ребёнка
?.03.1834 ст.

Сын: Чеховский Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1834
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеховская Праскева Филипповна

Смерть
Неизвестно
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