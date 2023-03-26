Чеховский (Каплаухов) Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Чеховский Иван Пахомов
Мать: не указана
На момент ревизии 1834 год Якову было 39 лет
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
На момент ревизии 1834 Ивану было 16 лет
Рождение ребёнка
11.01.1820 ст.
Сын: Чеховский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
Воспреемники: удельные крестьяне Иван Фисенков, Праскева Кравцова
Рождение ребёнка
25.05.1824 ст.
Сын: Чеховский Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
Воспреемники: удельный крестьянин Иван Пантелеймонов сын Фисенков, Праскева Васильева дочь Кравцова
Рождение ребёнка
Около 17.11.1826 ст.
Сын: Чеховский Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
Воспреемники: удельные крестьяне Никифор Алексаеев сын Фисенков, Праскева Васильева дочь Кравцова
Работа или профессия
1826
Крестьянин помещика Стефана Воропанова
Рождение ребёнка
Около 16.02.1829 ст.
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
В ревизии 1834 года указан возраст 8 лет
Рождение ребёнка
Около 18.07.1831 ст.
Дочь: Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
В ревизии 1834 года указа возраст 4 года
Рождение ребёнка
?.03.1834 ст.
Сын: Чеховский Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Чеховская Праскева Филипповна
Работа или профессия
1834
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно