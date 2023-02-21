Чёрный Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чёрный Иван Степанович
Мать: Чёрная Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Чёрная Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Чёрная Лариса Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чёрная Лариса Леонидовна