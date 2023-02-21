Чёрный Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрный Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чёрный Иван Степанович

Мать: Чёрная Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Чёрная Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Чёрная Лариса Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чёрная Лариса Леонидовна

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