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Акилина Фокина

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Фока Петров

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1837

Муж: Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1845

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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