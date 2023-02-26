Акилина Фокина
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Фока Петров
Мать: ?
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1837
Муж: Матвей Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1845
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно