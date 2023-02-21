Римский-Корсаков Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Римский-Корсаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно