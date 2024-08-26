Григорьева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Григорьев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Григорьева) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Максимович
Смерть
Неизвестно