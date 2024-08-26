Григорьева Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Никифор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Григорьев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Максимович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Григорьева) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Максимович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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