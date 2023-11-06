Коровин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.?

Отец: Коровин Александр Сергеевич

Мать: Коровина Елена Александровна

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