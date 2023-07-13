Виногорова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Анастасия Николаевна

Виногорова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Виногоров Павел Абрамович

Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Сын: Виногоров Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Виногорова Апполинария Абрамовна

Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бусыгина Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Абрам Ильич