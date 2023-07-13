Виногорова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Виногоров Павел Абрамович
Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Виногоров Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Виногорова Апполинария Абрамовна
Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бусыгина Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Виногоров Абрам Ильич
Бракосочетание
Неизвестно