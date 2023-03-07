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Сила Алексеевич

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Карягина Пелагея Силантьевна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ботылев Иван Силантьевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Приемыш в семье своей будущей жены по ревизии 1816 г. из д.Черепково
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ботылев Федор Силантьевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
на 1835 г. находится в бегах приемыш у Ботылевых из д.Черепково по ревизии 1816г. с 1813 г.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Силантьевна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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