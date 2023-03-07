Сила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Карягина Пелагея Силантьевна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Приемыш в семье своей будущей жены по ревизии 1816 г. из д.Черепково
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ботылев Федор Силантьевич
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
на 1835 г. находится в бегах приемыш у Ботылевых из д.Черепково по ревизии 1816г. с 1813 г.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Силантьевна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлевна
Смерть
Неизвестно