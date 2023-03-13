Королёва Февронья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Журавлева Марфа
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1771
Сын: Королёвъ Федоръ
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Королёвъ Агафонъ
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёвъ Онофрей