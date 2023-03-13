Королёва Февронья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Февронья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Журавлева Марфа

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Королёвъ Федоръ

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Королёвъ Агафонъ

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Королёвъ Онофрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёвъ Онофрей

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