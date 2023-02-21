Селев Трофим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Селева Анастасия Евстафьева
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Селева Мария Трофимова
Мать ребёнка: Селева Анастасия Евстафьева
Смерть
Неизвестно