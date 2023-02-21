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Селев Трофим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1907 ст.

Жена: Селева Анастасия Евстафьева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.

Сын: Селев Феодор Трофимов

Мать ребёнка: Селева Анастасия Евстафьева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Селева Мария Трофимова

Мать ребёнка: Селева Анастасия Евстафьева

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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