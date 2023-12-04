Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бароненков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Бароненков Яков Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бароненков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бароненков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Бароненков Яков Тихонович
Смерть
Неизвестно