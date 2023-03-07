Василиса Романова
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Василий Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Алена Васильева
Отец ребёнка: Василий Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ефимъ Васильевъ
Отец ребёнка: Василий Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Леонтьевъ