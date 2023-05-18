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Чернявский Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Чернявский Михаил Григорьевич

Мать: Чернявска Катерина Васильевна

Бракосочетание
20.?.1930

Жена: Чернявска Ева Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 101/48
Рождение ребёнка
04.04.1931

Сын: Чернявский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Чернявска Ева Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 124
Бракосочетание
05.11.1931

Жена: Чернявска Катерина Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 124
Рождение ребёнка
27.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернявска Катерина Ивановна

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно