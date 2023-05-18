Чернявский Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Бракосочетание
20.?.1930
Жена: Чернявска Ева Петровна
дом 101/48
Рождение ребёнка
04.04.1931
Сын: Чернявский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Чернявска Ева Петровна
дом 124
Бракосочетание
05.11.1931
дом 124
Рождение ребёнка
27.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернявска Катерина Ивановна
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Смерть
Неизвестно