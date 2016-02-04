Бабич Юрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1937
Дата смерти04.02.2016
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937
Отец: Бабич Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2016