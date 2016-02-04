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Бабич Юрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1937

Дата смерти

04.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937

Отец: Бабич Георгий Фёдорович

Мать: Бабич Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2016
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