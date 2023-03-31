Оленников Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1946
Отец: Оленников Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1974
Дочь: Кураева Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Оленникова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1975
Мать ребёнка: Оленникова Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно