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Оленников Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1946

Отец: Оленников Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1974

Дочь: Кураева Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Оленникова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1975

Сын: Оленников Игорь Иванович

Мать ребёнка: Оленникова Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленникова Любовь Степановна

Смерть
Неизвестно
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