Садаков Василий Филимонович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Садаков Василий Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Садаков Филимон Манаихайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садакова Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Садакова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Садаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Садаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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