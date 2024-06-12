Садаков Василий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Садаков Филимон Манаихайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Садакова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Садаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно