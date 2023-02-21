Долгих Андрей Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Долгих Полинария Адреевна
Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Артемьева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна
деревня Худорожкино, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Константин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно