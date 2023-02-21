Долгих Андрей Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Андрей Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Долгих Федор Андреевич

Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Долгих Полинария Адреевна

Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Артемьева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Долгих Параскева Федоровна

деревня Худорожкино, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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