Frick (Hagenbucher) Susanna Salome
Место рожденияSulzfeld, BW Germany
Дата рождения25.02.1720
Дата смертиДо 1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1720
Sulzfeld, BW Germany
Рождение ребёнка
04.09.1748
Дочь: Boger Sophia Katharina
Отец ребёнка: Frick Hans Georg
75056 Sulzfeld, BW Germany
Рождение ребёнка
05.12.1753
Дочь: Lemmer Beatha Maria
Отец ребёнка: Frick Hans Georg
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1777