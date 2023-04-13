Frick (Hagenbucher) Susanna Salome — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFrick (Hagenbucher) Susanna Salome

Frick (Hagenbucher) Susanna Salome

Место рождения

Sulzfeld, BW Germany

Дата рождения

25.02.1720

Дата смерти

До 1777

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1720

Отец: Hagenbucher Tobias Ulrich

Мать: Hagenbucher Anna Katharina

Sulzfeld, BW Germany
Рождение ребёнка
04.09.1748

Дочь: Boger Sophia Katharina

Отец ребёнка: Frick Hans Georg

75056 Sulzfeld, BW Germany
Рождение ребёнка
05.12.1753

Дочь: Lemmer Beatha Maria

Отец ребёнка: Frick Hans Georg

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1777
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close