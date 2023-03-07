Баранова (Кулакова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Кулакова) Ѳекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.09.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1862

Отец: Кулаковъ Евграфъ

Мать: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1879

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
29.08.1880

Сын: Барановъ Александръ

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Рождение ребёнка
02.06.1884

Сын: Барановъ Федоръ

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уренцева Харитина

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

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