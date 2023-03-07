Баранова (Кулакова) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения18.09.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1862
Отец: Кулаковъ Евграфъ
Мать: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
21.09.1879
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
29.08.1880
Сын: Барановъ Александръ
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Рождение ребёнка
02.06.1884
Сын: Барановъ Федоръ
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уренцева Харитина
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей