Зимина Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Зиминъ Купреянъ
Отец ребёнка: Зиминъ Андрей
Рождение ребёнка
30.10.1788
Дочь: Зимина настасья
Отец ребёнка: Зиминъ Андрей
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1791
Сын: Зиминъ Василий
Отец ребёнка: Зиминъ Андрей
Рождение ребёнка
26.06.1793
Сын: Зиминъ Петръ
Отец ребёнка: Зиминъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиминъ Андрей