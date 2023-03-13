Зимина Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Ульяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Зиминъ Купреянъ

Отец ребёнка: Зиминъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1788

Дочь: Зимина настасья

Отец ребёнка: Зиминъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1791

Сын: Зиминъ Василий

Отец ребёнка: Зиминъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1793

Сын: Зиминъ Петръ

Отец ребёнка: Зиминъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиминъ Андрей

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