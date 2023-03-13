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Зиминъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Зиминъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Зиминъ Иванъ

Мать ребёнка: $18

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Гулина Василиса

Мать ребёнка: $18

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зиминъ Герасимъ

Мать ребёнка: $18

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Зиминъ Купреянъ

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1788

Дочь: Зимина настасья

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1791

Сын: Зиминъ Василий

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1793

Сын: Зиминъ Петръ

Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Ульяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $18

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