Зиминъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Зиминъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Зиминъ Иванъ
Мать ребёнка: $18
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Гулина Василиса
Мать ребёнка: $18
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зиминъ Герасимъ
Мать ребёнка: $18
Рождение ребёнка
1787
Сын: Зиминъ Купреянъ
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
30.10.1788
Дочь: Зимина настасья
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1791
Сын: Зиминъ Василий
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1793
Сын: Зиминъ Петръ
Мать ребёнка: Зимина Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $18