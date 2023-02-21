Боровская Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Боровский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Боровский Иван Афанасьевич
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Боровский Маркел Иванович
Отец ребёнка: Боровский Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Боровский Иван Афанасьевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно