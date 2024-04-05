Zyśk (Piórkowska) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти30.10.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zyśk Jan
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1786
Сын: Zyśk Antoni
Отец ребёнка: не указан
Binduga, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Brańszczyk akt nr 1782-1806/203
Смерть
30.10.1816
Poręba-Kocęby