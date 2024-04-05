Zyśk (Piórkowska) Katarzyna 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zyśk (Piórkowska) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

30.10.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zyśk Jan

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1786

Сын: Zyśk Antoni

Отец ребёнка: не указан

Binduga, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Brańszczyk akt nr 1782-1806/203
Смерть
30.10.1816
Poręba-Kocęby

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