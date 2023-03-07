Скосырев Макар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырев Макар Иванович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

29.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Скосырев Иван Макарович

Мать ребёнка: Ефимия

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосырев Петр Макаров

Мать ребёнка: Ефимия

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосырев Василий Макарович

Мать ребёнка: Ефимия

Смерть
29.07.1892
Всехсвятская Кладбищенская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Причина смерти: от холеры
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