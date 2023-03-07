Скосырев Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти29.07.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скосырев Василий Макарович
Мать ребёнка: Ефимия
Смерть
29.07.1892
Всехсвятская Кладбищенская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Причина смерти: от холеры