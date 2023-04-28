Кочуров Устин Феодоров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кочуров Федор Семенов
Мать: Марiя Устинова
Рождение ребёнка
14.09.1841
Мать ребёнка: Ксенiя Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1843
Дочь: Марина Устинова
Мать ребёнка: Ксенiя Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1844
Дочь: Евдокiя Устинова
Мать ребёнка: Ксенiя Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1845
Мать ребёнка: Ксенiя Иванова
Бракосочетание
07.11.1845
Рождение ребёнка
06.11.1846
Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова
Рождение ребёнка
31.12.1849
Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова
Рождение ребёнка
26.06.1851
Дочь: Марфа Устинова
Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова
Рождение ребёнка
05.08.1852
Дочь: Марiя Устинова
Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно