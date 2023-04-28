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Кочуров Устин Феодоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кочуров Федор Семенов

Мать: Марiя Устинова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1841

Сын: Кочуров Трофим Устинов

Мать ребёнка: Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.07.1843

Дочь: Марина Устинова

Мать ребёнка: Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1844

Дочь: Евдокiя Устинова

Мать ребёнка: Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Кочуров Козма Устинов

Мать ребёнка: Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.11.1845

Жена: Передвигина Ксенiя Евфимова

Рождение ребёнка
06.11.1846

Сын: Кочуров Михаил Устинов

Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Кочуров Василiй Устинов

Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1851

Дочь: Марфа Устинова

Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.08.1852

Дочь: Марiя Устинова

Мать ребёнка: Передвигина Ксенiя Евфимова

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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