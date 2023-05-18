Евстигнеева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

19.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Евстигнеев Виктор

Отец ребёнка: Евстигнеев Илларион

Россия, Московская обл., Коломенский р-н, д. Октябрьское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Александр

Отец ребёнка: Евстигнеев Илларион

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
19.12.1956