Евстигнеева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти19.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1918
Сын: Евстигнеев Виктор
Отец ребёнка: Евстигнеев Илларион
Россия, Московская обл., Коломенский р-н, д. Октябрьское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Александр
Отец ребёнка: Евстигнеев Илларион
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
19.12.1956