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Заколюкин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Заколюкин Дмитрий Софонович

Мать: Заколюкина Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Заколюкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Заклюкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Заколюкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Заколюкина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

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