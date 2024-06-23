Заколюкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна
Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Заколюкина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Степановна
Смерть
Неизвестно