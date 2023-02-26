Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Петров

Василий Петров

avatar

Место рождения

д.Шлыки

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шлыки
Рождение ребёнка
10.09.1793

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
15.07.1796

Дочь: Макрина Васильева

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
20.10.1798

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Устиния Васильева

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Трофим Васильев

Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова

д.Шлыки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close