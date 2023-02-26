Василий Петров
Место рожденияд.Шлыки
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шлыки
Рождение ребёнка
10.09.1793
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
15.07.1796
Дочь: Макрина Васильева
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
20.10.1798
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Устиния Васильева
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Трофим Васильев
Мать ребёнка: Улита (Ефимия) Евдокимова
д.Шлыки
Смерть
Неизвестно