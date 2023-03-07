Широков Аверкий (Оверка) Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Сын Широково Моисей (Мосейко) (Богданов?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Широков Алексей (Алешка) Аверкиев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Широков Митрофан (Митрошка) Аверкиев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя