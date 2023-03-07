Широков Аверкий (Оверка) Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Аверкий (Оверка) Моисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Сын Широково Моисей (Мосейко) (Богданов?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Широков Алексей (Алешка) Аверкиев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Широков Митрофан (Митрошка) Аверкиев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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