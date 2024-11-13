Бич (Скоробогатько) Елена Андреевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бич (Скоробогатько) Елена Андреевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Скоробогатько Андрей Леонтьевич

Мать: Скоробогатько (Жила) Анна Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бич Лукия Филипповна

Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бич Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бич Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1836 ст.

Дочь: Бич Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бич Нестер Филиппович

Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1838
Покровское, Чернігівська область

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