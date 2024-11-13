Бич (Скоробогатько) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бич Лукия Филипповна
Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бич Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бич Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
17.11.1836 ст.
Дочь: Бич Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Бич Филипп Алексеевич
Смерть
После 1838