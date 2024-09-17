Хрулев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Хрулев Сергей Семенович

Мать: Хрулева Ираида Ильинична

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 158
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915

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