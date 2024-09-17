Хрулев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: Хрулев Сергей Семенович
Мать: Хрулева Ираида Ильинична
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 158
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915