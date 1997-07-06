Кленчева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1925
Дата смерти06.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1945
Дочь: Кленчева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кленчев Павел Александрович
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1957
Сын: Кленчев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Кленчев Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1997