Кленчева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленчева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1925

Дата смерти

06.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1945

Дочь: Кленчева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кленчев Павел Александрович

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1957

Сын: Кленчев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Кленчев Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кленчев Павел Александрович

Смерть
06.07.1997
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