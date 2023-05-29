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Гущин Кондрат Петрович
Гущин Кондрат Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
До 1859
Пол
Мужской
Отец
Гущин Петр Борисович
1820 г.р.
Мать
Гаврилова Дарья
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Гущин Петр Борисович
Мать:
Гаврилова Дарья
Смерть
До 1859
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