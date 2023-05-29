Гущин Кондрат Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Кондрат Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гущин Петр Борисович

Мать: Гаврилова Дарья

Смерть
До 1859