Зеленина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1885

Муж: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
26.10.1886

Дочь: Зеленина Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Зеленин Егор Ильич

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Зеленин Василий Ильич

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.07.1893

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Зеленин Александр Ильич

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Зеленин Ильич

Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Авксентий Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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