Зеленина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1885
2 брак
Рождение ребёнка
26.10.1886
Дочь: Зеленина Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Зеленин Егор Ильич
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1892
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1893
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1895
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Зеленин Ильич
Отец ребёнка: Зеленин Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно