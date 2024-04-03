Фома Яковлев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Яков Яковлев
солдат
Бракосочетание
С 1817 по 1819
Жена: Екатерина Гаврилова
солдатка
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петр Фомин
Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яков Фомин
Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Фомина
Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова
Военная служба
С 1831 по 1858
В рекруты в 1831 Дата возвращения неизвестна
Смерть
Неизвестно