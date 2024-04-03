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Фома Яковлев

Место рождения

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Яков Яковлев

Мать: не указана

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
солдат
Бракосочетание
С 1817 по 1819

Жена: Екатерина Гаврилова

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
солдатка
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Фомин

Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яков Фомин

Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Фомина

Мать ребёнка: Екатерина Гаврилова

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
С 1831 по 1858
В рекруты в 1831 Дата возвращения неизвестна
Смерть
Неизвестно
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