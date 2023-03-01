Диомид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.
Сын: Кондрашов Симеон Диомидович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Карякина Матрона Диомидовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1918