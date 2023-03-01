Диомид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диомид Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Сын: Кондрашов Симеон Диомидович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Карякина Матрона Диомидовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1918
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